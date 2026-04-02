Lombadas eletrônicas são desligadas em rodovias no estado em feriadão da Semana Santa

Lombadas eltrônicas serão desligadas durante feriadão (Foto: DER-PE/Divulgação)

As lombadas eletrônicas em trechos movimentados das rodovias estaduais de Pernambuco serão desligadas a partir do meio-dia desta quinta-feira (2) e religadas às 5h da segunda-feira (6) após o feriado.

A medida atinge equipamentos na BR-232, no acesso ao Recife pelo Curado, e todos os instalados ao longo da PE-060, principal via para o Litoral Sul. O objetivo é reduzir retenções e melhorar o fluxo de veículos durante a saída e o retorno do feriado.

A PE-145, acesso ao distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, deve concentrar grande movimento por causa do espetáculo da Paixão de Cristo. No local, haverá agentes de trânsito para organizar o tráfego.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) informou que pretende reforçar a fiscalização nas rodovias estaduais em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a Operação Lei Seca, o Detran e prefeituras. As ações incluem abordagens para verificar documentação, condições dos veículos e uso de equipamentos obrigatórios, além de coibir infrações como ultrapassagens irregulares.

Confira a lista das lombadas eletrônicas que estarão desligadas durante o feriado: