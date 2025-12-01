35 novas lombadas eletrônicas estão sendo implementadas nas rodovias em Pernambuco

Segundo o DER-PE, a ampliação do monitoramento eletrônico irá abranger corredores estratégicos como a BR-232, PE-060, PE-009, PE-024 e PE-160, que recentemente receberam novos controladores e redutores de velocidade.

Segundo o DER-PE, esse novo quantitativo irá se juntar aos atuais 64 equipamentos que já estão em funcionamento, totalizando 99 pontos de fiscalização eletrônica previstos. (Foto: Divulgação / DER-PE)

As rodovias estaduais de Pernambuco estão recebendo 35 novos radares de velocidade, popularmente conhecidos como lombadas eletrônicas. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), esse novo quantitativo irá se juntar aos atuais 64 equipamentos que já foram instalados e estão em pleno funcionamento nos principais corredores estaduais, totalizando 99 pontos de fiscalização eletrônica previstos.

Ainda de acordo com o DER-PE, a ampliação do monitoramento eletrônico irá abranger corredores estratégicos como a BR-232, PE-060, PE-009, PE-024 e PE-160, que recentemente receberam novos controladores e redutores de velocidade. Entretanto, as localizações exatas dos novos radares serão informadas de forma gradativa, conforme publicações das portarias no Diário Oficial do Estado (DOE).

Todos os equipamentos serão ativados inicialmente em fase educativa, sem emissão de autuações, para que os condutores se adaptem aos limites regulamentados e à sinalização instalada.

De acordo com o DER-PE, a fase educativa, que acontece em localidades onde não existiam radares eletrônicos, seguirá por 15 dias após a instalação. Com relação aos equipamentos que foram substituídos, as atuações começam ser feitas 24h após a portaria ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

As novas implementações integram o programa permanente de modernização da malha rodoviária, que tem o objetivo de reforçar o compromisso do órgão em reduzir sinistros, ordenar o tráfego e proteger a vida dos motoristas.

Conforme o Departamento, a expansão irá ampliar o monitoramento de velocidade em regiões com alto fluxo de veículos, áreas urbanizadas e trechos classificados como críticos pelos estudos técnicos conduzidos pelo DER-PE.

“Os radares não são instrumentos de punição. Eles são equipamentos de proteção. A presença deles obriga o motorista a reduzir a velocidade, melhora o tempo de reação, diminui colisões frontais e atropelamentos e cria um ambiente mais seguro para todos. Cada radar é, na prática, um ponto permanente de prevenção”, destacou o diretor de Trânsito e Faixa de Domínio do DER-PE, Laudevino Vilela.

Redução de acidentes

De acordo com o DER-PE, a literatura técnica e estudos estatísticos nacionais apontam que cada radar instalado evita, em média, três óbitos por ano, além de reduzir aproximadamente 34 sinistros no trecho onde opera.

Com isso, o DER-PE estima que, com a operação total dos 99 equipamentos de fiscalização eletrônica, 297 vidas salvas por ano e 3.366 sinistros evitados em rodovias pernambucanas. A estimativa atual do órgão com os 64 equipamentos já ativos é que 192 vidas sejam preservadas anualmente, enquanto cerca de 2.176 sinistros deixam de ocorrer.

Radares

De acordo com o DER-PE, radares utilizam tecnologia moderna, com sensores não intrusivos, sistema OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e medição por faixa de tráfego, garantindo maior precisão em rodovias com múltiplas pistas.

Além de registrar infrações de forma automatizada, os equipamentos captam imagens de alta resolução, inclusive durante a noite, e são certificados pelo Inmetro, o que assegura confiabilidade e rigor técnico no processo de fiscalização.

Todos os dispositivos são totalmente integrados ao sistema estadual, permitindo maior agilidade no processamento das informações e contribuindo para a fluidez do tráfego.