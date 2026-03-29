Motociclista morre após colidir com caminhão na PE-15, em Paulista, no Grande Recife

O sinistro ocorreu no final da tarde deste sábado (28), na rodovia PE-15, no bairro Torres Galvão, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um homem de 24 anos, identificado como Rafael Lira, morreu após sofrer um acidente de motocicleta no fim da tarde deste sábado (28), na rodovia PE-15, no bairro Torres Galvão, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia, o sinistro ocorreu nas proximidades do Cemitério Morada da Paz e envolveu a motocicleta conduzida pela vítima e um caminhão.



Segundo testemunhas, Rafael teria atingido o veículo no momento em que o caminhão realizava uma conversão à direita na via.



A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



Equipes da Polícia Militar estiveram na área e realizaram o isolamento do local para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalistica (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



O caso registrado como acidente de trânsito está sob a responsabilidade da Delegacia de Paulista. “As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso”, disse a Polícia Civil em nota.

