Carreta carregada de minério tomba em curva de ala da BR-101 em Paulista e motorista fica ferido

O fato aconteceu por volta das 4h30, no Km 51 da BR 101 em Paulista, sentido Abreu e Lima, na madrugada desta segunda (30). Pista ficou cheia de óleo

Carreta tombou em alça da BR-101, em Paulista (PRF)

Uma carreta carregada de minério tombou, nesta segunda (30), em uma alça da BR-101 Norte, em, Paulista, no Grande Recife.

O motorista do veículo sofreu um corte no braço e foi atendimento pelo Samu.

Ele seguiu para Unidade de pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, na Região Metropolitana, segundo a Polídcia Rodoviária Federal (PRF).

O fato aconteceu por volta das 4h30, no Km 51 da BR 101 em Paulista, sentido Abreu e Lima.

No momento do sinistro, estava chovendo na região e a pista estava molhada.

Segundo testemunhas, esta foi a sexta carreta que tombou na mesma curva.

Após o acidente, a rodovia ficou cheia de óleo. Foi necessário colocar areia para secar o asfalto.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local e realizou a limpeza da pista.

O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Os veículos estão passando por uma faixa.

