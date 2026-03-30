Carreta carregada de minério tomba em curva de ala da BR-101 em Paulista e motorista fica ferido
O fato aconteceu por volta das 4h30, no Km 51 da BR 101 em Paulista, sentido Abreu e Lima, na madrugada desta segunda (30). Pista ficou cheia de óleo
Publicado: 30/03/2026 às 07:12
Carreta tombou em alça da BR-101, em Paulista (PRF)
Uma carreta carregada de minério tombou, nesta segunda (30), em uma alça da BR-101 Norte, em, Paulista, no Grande Recife.
O motorista do veículo sofreu um corte no braço e foi atendimento pelo Samu.
Ele seguiu para Unidade de pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, na Região Metropolitana, segundo a Polídcia Rodoviária Federal (PRF).
O fato aconteceu por volta das 4h30, no Km 51 da BR 101 em Paulista, sentido Abreu e Lima.
No momento do sinistro, estava chovendo na região e a pista estava molhada.
Segundo testemunhas, esta foi a sexta carreta que tombou na mesma curva.
Após o acidente, a rodovia ficou cheia de óleo. Foi necessário colocar areia para secar o asfalto.
O Corpo de Bombeiros também esteve no local e realizou a limpeza da pista.
O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
Os veículos estão passando por uma faixa.