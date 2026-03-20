Colisão frontal na BR-232, em Bezerros, deixa um casal morto e uma mulher ferida
Acidente foi uma colisão frontal entre um carro de passeio, onde estava o casal, e uma caminhonete, conduzida por uma mulher, na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 20/03/2026 às 07:54
Acidente aconteceu no km 58 da BR-232, em Bezerros (DIVULGAÇÃO/PRF)
Um acidente na BR-232, em Pombos, matou um casal, que estava em um carro de passeio e bateu de frente com uma caminhonete, cuja motorista ficou ferida. A colisão aconteceu na noite da última quarta-feira (18).
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 22h45 para atender a um chamado. Ao chegar no km 58 da BR-232, encontrou os dois veículos na pista.
No carro de passeio, o casal já se encontrava sem vida. A motorista da caminhonete recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão.
Conforme a PRF, a suspeita é de que a caminhonete tenha pego a contramão na rodovia no momento da colisão.
Entre os mortes estão Rochelle Lohana Pedrosa Ferreira, de 28 anos, e José Ricardo Gomes da Silva, de 31 anos, que segundo informações extraoficiais trabalhava em um hospital de Caruaru.
A Polícia Civil vai investigar o caso.