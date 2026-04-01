Vídeos mostram ruas alagadas no Recife, Olinda e Paulista; confira
Vídeos feitos pela equipe do Diario e postados nas redes sociais mostram problemas no Recife, em Olinda e em Paulista, nesta quarta (1º)
Publicado: 01/04/2026 às 10:18
Chuvas no Grande Recife (Reprodução)
A chuva provocou alagamentos em várias áreas do Grande Recife, nesta quarta (1º).
Vídeos feitos pela equipe do Diario e postados nas redes sociais mostram problemas no Recife, em Olinda e em Paulista.
Na Avenida general San Martin, na Zona Oeste da capital, os carros passaram com dificuldades.
Em Olinda, a Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, ficou cheia de água. Os vídeos foram feitos em dois pontos da via.
“Meu pai do céu. Tá pior do que a primeira filmagem da manhã”, diz uma mulher que registrou a água acumulada na avenida.
Em Pau Amarelo, em Paulista, uma rua sem asfalto ficou parecendo um rio.
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