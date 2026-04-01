Vídeos mostram ruas alagadas no Recife, Olinda e Paulista; confira

Vídeos feitos pela equipe do Diario e postados nas redes sociais mostram problemas no Recife, em Olinda e em Paulista, nesta quarta (1º)

Chuvas no Grande Recife (Reprodução)

A chuva provocou alagamentos em várias áreas do Grande Recife, nesta quarta (1º).

Vídeos feitos pela equipe do Diario e postados nas redes sociais mostram problemas no Recife, em Olinda e em Paulista.

Na Avenida general San Martin, na Zona Oeste da capital, os carros passaram com dificuldades.

Em Olinda, a Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, ficou cheia de água. Os vídeos foram feitos em dois pontos da via.

“Meu pai do céu. Tá pior do que a primeira filmagem da manhã”, diz uma mulher que registrou a água acumulada na avenida.

Em Pau Amarelo, em Paulista, uma rua sem asfalto ficou parecendo um rio.