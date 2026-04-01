Chuva no Grande Recife: Pernambuco entra em Estado de Atenção, diz Apac

Aviso da Apac é válido para a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão de Pernambuco

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, na manhã desta quarta-feira (1), um alerta de Estado de Atenção para todo o estado de Pernambuco.

A previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada a forte até a madrugada de quinta-feira (2). O aviso é válido para a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão do estado.

A Apac pede que a população siga as orientações da Defesa Civil.

Onde mais choveu

O maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas em Pernambuco foi registrado no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, com 142.9 mm. Confira a lista completa:

Cabo de Santo Agostinho - 142.9 mm

Ipojuca - 103 mm

Itapissuma - 100 mm

Camaragibe - 91.4 mm

Igarassu - 91.3

