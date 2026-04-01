Recife registra 83,6 milímetros de chuva em 12 horas; veja principais pontos de alagamentos

Segundo a Prefeitura do Recife, foi registrada chuva equivalente a a quase 40% da média histórica de todo o mês de abril, no período

Tempo amancheceu bem fechado no Recife, nesta quarta (1º) (Diario de Pernambuco)

A Prefeitura do Recife informou às 7h15 desta quarta (1º), que em 12 horas foi registrado um índice de chuva de 83,6 milímetros na cidade, segundo o Centro de Operações (COP).

Isso equivale a quase 40% da média histórica de todo o mês de abril.

“As precipitações se concentraram principalmente no período de seis horas desde a madrugada”, disse a administração municipal.

Diante das chuvas, a Defesa Civil do Recife recebeu 51 chamados nas últimas 24 horas, entre pedidos de colocação de lona e realização de vistorias, sem gravidade.

A maré atinge o ponto mais baixo às 9h42, com 0,22m.

A Defesa Civil do Recife deve ser acionada pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

Principais pontos de alagamento (5h):

Av. Abdias de Carvalho com Avenida do Forte

Av. Mascarenhas de Moraes

Rua São Miguel

Av. Gen. San Martin

Estrada dos Remédios

Av. Dois Rios

Av. Dr José Rufino

Av. Caxangá

Av. Dom Helder Câmara

Av. Recife com Rua João Cabral de Melo Neto



