Federais suspendem atividades presenciais na manhã desta quarta (1) e UPE anuncia aulas remotas por causa das fortes chuvas

UFPE, UFRPE e UPE publicaram notas oficiais suspendendo atividades na manhã desta quarta; confira as orientações de cada uma das universidades

A UPE é uma universidade que completa 60 anos em 2025 e é atualmente considerada a melhor instituição estadual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o Ranking Universitário Folha de SP (Foto: Divulgação/UPE)

As universidades federais de Pernambuco anunciaram a suspensão das suas atividades presenciais, na manhã desta quarta-feira (1).

Segundo os comunicados publicados, haverá uma avaliação quanto à incidência das chuvas e as condições de mobilidade na Região Metropolitana do Recife, ao longo da manhã, a fim de manter ou não a suspensão no período da tarde.



Já a Universidade de Pernambuco (UPE) publicou instrução normativa para casos excepcionais, como em dias de chuvas intensas como hoje, prevendo aulas remotas.



Confira as notas:



UFRPE



“Considerando a incidência de fortes chuvas no Recife e na Região Metropolitana (RMR), os transtornos já causados e a grande dificuldade de mobilidade urbana, a Administração Superior da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) comunica a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais durante a manhã desta quarta-feira (1)”.



A decisão foi tomada a fim de assegurar a segurança da comunidade universitária e evitar maiores transtornos aos nossos estudantes, professores, técnicos-administrativos e servidores das empresas prestadoras de serviço, bem como à população usuária dos serviços da UFRPE.”

UFPE



“UFPE suspende atividades acadêmicas e administrativas presenciais no Campus Recife na manhã de hoje (1).



Com base no alerta de “Estado de Atenção da Apac”, a UFPE decidiu suspender as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no turno da manhã de hoje (1) no Campus Recife.



Seguem abaixo as orientações para a comunidade acadêmica:



1. Atividades acadêmicas na graduação

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução nº5/2025, do Cepe/UFPE, durante o período de suspensão.



2. Atividades acadêmicas na pós-graduação

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução CEPE nº 04/2022 (pós-graduação), durante o período de suspensão.



3. Atividades Administrativas

Orientamos o registro da ocorrência pertinente no SIGRH, pelos servidores técnico-administrativos.



4. Atividades essenciais

Ressaltamos a preservação dos serviços essenciais e o acesso a espaços físicos da instituição, conforme a Resolução nº 04/2021, do Conselho de Administração, para identificação de problemas, danos, realização de vistorias e de pareceres.



A UFPE enfatiza que os integrantes da comunidade acadêmica evitem se colocar em situação de risco em seus deslocamentos.



Ao final da manhã, será divulgado novo comunicado sobre os demais expedientes”.

UPE

“A UPE publicou uma instrução normativa que estabelece os procedimentos a serem adotados nos cursos de graduação presencial durante situações de excepcionalidade, como eventos climáticos extremos, desastres, insegurança social ou outros fatores críticos que afetem a mobilidade e a segurança da comunidade acadêmica.



O objetivo é garantir continuidade das atividades pedagógicas com responsabilidade e cuidado, preservando a segurança de estudantes, docentes e técnicos administrativos”.



Mais detalhes da nota no site da UPE.