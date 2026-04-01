Municípios da Região Metropolitana suspendem as aulas da rede municipal por causa das fortes chuvas

As fortes chuvas do início desta quarta-feira (1) obrigaram as prefeituras de Olinda, de Igarassu e de Ipojuca a suspenderem as aulas da rede municipal

Inmet alerta para acumulado de chuva no Grande Recife, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As prefeituras de Olinda, de Igarassu e de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, informaram, por meio de notas, a suspensão das aulas das aulas das respectivas redes municipais de ensino nesta quarta-feira (1) devido às fortes chuvas do começo do dia.

“A decisão visa garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários, diante das condições climáticas adversas”, diz o informe oficial de Olinda.

Em Ipojuca, as aulas presenciais foram suspensas, mas "As atividades escolares serão realizadas de forma remota, conforme orientação dos professores", diz a nota.



