Ataque a tiros deixa homem morto e mulher ferida em São Domingos, no Agreste de Pernambuco

O ataque a tiros que deixou um homem de 30 anos morto e uma mulher de 35, ferida, ocorreu na manhã deste sábado (28), no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Um ataque a tiros deixou um homem morto e uma mulher ferida na manhã do sábado (28), no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste do estado.

De acordo com informações da polícia, o casal seguia pela Rua São Marcos quando foi surpreendido por um motociclista, que se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo. Criminosos fugiram na sequência.

As vítimas foram identificadas como Matheus Bezerra de Lima, de 30 anos, e Juliana Barbosa da Silva, de 35.

Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Teófilo Sales Asfora, onde receberam os primeiros atendimentos.

Matheus, atingido por vários disparos, foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Juliana foi baleada no braço e na perna e levada para o Hospital Regional do Agreste, onde permanece internada com quadro estável.

Durante diligências, a polícia informou que Matheus já era conhecido pelas equipes da região por antecedentes relacionados a porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Na residência do casal, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 e 24 munições intactas.

As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.

A investigação ficará sob responsabilidade da 17ª Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime”, destacou a Polícia Civil do estado.

