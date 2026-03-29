Dois apostadores em Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena e levam R$ 48 mil cada

Pernambuco teve dois ganhadores da quina e 87 da quadra no sorteio da Mega-Sena deste sábado (28); próximo concurso pode pagar R$ 3,5 milhões

Para apostar na Mega-Sena, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5 (Crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Duas apostas registradas em Pernambuco ficaram a um número do prêmio principal do concurso 2.990 da Mega-Sena, realizado na noite do sábado (28). Os jogos, feitos nos municípios de Camaragibe, no Grande Recife, e Buenos Aires, na Zona da Mata Norte, acertaram cinco dezenas e garantiram R$ 48.264,27 para cada bilhete.

Os números sorteados foram 06, 14, 18, 29, 30 e 44. Em âmbito nacional, apenas uma aposta cravou as seis dezenas e levou o prêmio principal, de R$ 37,9 milhões.

Outros 87 apostadores pernambucanos acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 938,65 nas apostas simples.

As duas apostas que acertaram a quina no estado foram simples, com seis números e cota única. Em Camaragibe, o jogo foi registrado na unidade lotérica Aldeia da Sorte. Já em Buenos Aires, a aposta foi feita na Fontes e Almeida Ltda. Em ambos os casos, os bilhetes não participaram da modalidade Teimosinha.

O próximo sorteio está previsto para a terça-feira (31), com estimativa de prêmio em R$ 3,5 milhões.