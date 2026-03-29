Guarda Municipal do Recife ganha reforço com novas viaturas, base 24h e monitoramento nesta segunda (30)

A entrega feito pelo prefeito João Campos, ocorre nesta segunda-feira (30), na Praça do Arsenal, no bairro do Recife

Guarda Municipal do Recife (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Guarda Municipal Civil do Recife recebe, nesta segunda-feira (30), um reforço na estrutura com a entrega de novos veículos, implantação de um contêiner operacional 24 horas e a adoção de um novo sistema de monitoramento das equipes em campo.



As ações fazem parte de um pacote lançado pela Prefeitura do Recife para ampliar a capacidade de atuação da corporação em diferentes áreas da cidade.



Entre as medidas, está a instalação de um contêiner operacional no Bairro do Recife, que funcionará de forma ininterrupta e contará com sistema integrado de videomonitoramento, permitindo o acompanhamento em tempo real das ocorrências atendidas pelos agentes.



A Guarda Municipal também será reforçada com a entrega de 26 novos veículos, entre motocicletas, SUVs e um ônibus, ampliando a mobilidade e a presença nas ruas.



Outro destaque é a implantação de um novo modelo de gestão, com monitoramento mais preciso das equipes em serviço. Além disso, a corporação avança no processo de armamento, com os primeiros agentes habilitados para atuação armada a partir de abril, após treinamento e autorização da Polícia Federal.



A Prefeitura do Recife iniciou o processo de armamento da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) em abril de 2025.

Ele deverá ser concluído no primeiro semestre de 2026.

Serão cumpridas, até esse prazo, as medidas exigidas pela Polícia Federal, como avaliação psicológica, estruturação de Ouvidoria e Corregedoria próprias, além de armaria e realização de cursos específicos.