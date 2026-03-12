Homem é executado com cerca de 40 tiros em Brejo da Madre de Deus, no Agreste

O homem de 28 anos foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (11), na Vila Augusto, no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um homem de 28 anos, identificado como George Amaro da Silva, foi assassinado com cerca de 40 tiros na madrugada de quarta-feira (11), dentro de casa na Vila Augusto, no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas à Polícia, pelo menos três homens armados chegaram à residência da vítima em um carro.

Ao abrir a porta, George foi surpreendido pelos criminosos, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

De acordo a pericia, ao menos 40 disparos de espingarda calibre 12 e pistola atingiram a vítima.

George morreu no local, antes da chegada do socorro. Os criminosos fugiram na sequência.

A Polícia Militar de Pernambuco isolou a área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Conforme a Polícia Civil, o crime pode estar relacionado ao assassinato de Everton Tiago Santos Marinho, de 30 anos, ocorrido no último domingo (8), em um bar no Sítio Oitis, também no município.

Segundo informações extraoficiais, o celular de Everton foi encontrado na casa de George. O aparelho foi apreendido e será analisado pelos investigadores.

O caso registrado como "homicídio consumado" está sob a responsabilidade da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime", disse a Polícia Civil do estado em nota.