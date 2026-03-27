Ex-secretário denuncia que prefeito de Paulista usou máquinas e materiais da prefeitura para obras em sítio; vice diz que caso está no MPPE

Informação foi divulgada pelo ex-secretário de serviços-públicos Leonardo Moura. Atual vice-prefeito, Felipe Andrade, diz que há vários processos no MPPE. Prefeitura de Ramos Santana informou que precisa de "versões completas de vídeo"

O sítio fica localizado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução / Redes sociais)

O prefeito de Paulista, Ramos Santana (PSDB), é apontado por um ex-aliado como suspeito de usar veículos e materiais para obras em um sítio de sua propriedade, no Recife. Postada em redes sociais nesta quinta-feira (26), a informação é do ex-secretário de Obras e Serviços Públicos do município, Leonardo Moura.

Em vídeo, ele diz que o prefeito Ramos usou caminhões e manilhas, comprados com dinheiro público, para serviços particulares em uma propriedade, que segundo o ex-secretário, fica no bairro da Guabiraba, na Zona Norte da capital pernambucana.

Um dos veículos que aparecem nas filmagens está licenciado à Prefeitura do Paulista, conforme apurou o Diario de Pernambuco no site do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Além disso, é possível ver manilhas (tubulações de água de concreto) com a sigla PMP, mesma sigla que aparece em manilhas e em outros materiais de construção produzidos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Paulista e divulgados nas redes sociais do município.

Ainda segundo Leonardo Moura, os funcionários que trabalham nas obras da propriedade privada são da gestão municipal de Paulista.

Em entrevista ao Diario, Leonardo afirmou que essa denúncia e outras irregularidades serão levadas ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

“Eu estou falando com essa propriedade, porque fui secretário de obras do município [Paulista] na gestão dele. Eu já fiz denúncia de assédio do prefeito para assinar documentos fraudulentos. Como não assinei, comecei a ser perseguido. Quando foi no final de 2025, eu pedi para sair”, declarou.

“Com relação a essa denúncia [obras no sítio], falo com propriedade que são maquinários da Secretaria de Obras. A retroescavadeira é de uma empresa terceirizada que presta serviço à Prefeitura de Paulista. Já as manilhas deixadas pelo Munck são fabricadas na Secretaria de Obras e estão devidamente identificadas com a sigla de proprietário da prefeitura Municipal de Paulista”, detalhou Leonardo Moura.

O caso também foi abordado, em vídeo, pelo atual vice-prefeito de Paulista, Felipe Andrade (PSD), que se desentendeu com Ramos Santana, após as eleições.

Segundo Andrade, foram protocoladas diversas denúncias no Ministério Público de Pernambuco sobre o caso das máquinas e dos materiais de construção.

“ Isso não é pouca coisa, é sinal de que a situação precisa ser investigada com responsabilidade e urgência. Agora, é o momento de cobrar dos órgãos competentes respostas concretas. Não dá mais pra esperar. A população merece transparência, respeito e solução”, afirmou.

O que diz a Prefeitura de Paulista

Por meio de nota, a Prefeitura de Paulista informou que tomou conhecimento das informações divulgadas.

“Inicialmente, verifica-se que se trata de vídeo que circula nas redes sociais, de forma editada, o que prejudica a apuração do suposto ocorrido”, informou o comunicado.

A nota aponta também que a prefeitura vai solicitar “a versão completa das imagens, possibilitando a escorreita apuração dos fatos. Ressaltamos que todas as informações estão sendo devidamente verificadas junto aos setores competentes” .

Por fim, a prefeitura disse que “reafirma o seu compromisso com os princípios da Administração Pública, a responsabilidade e o respeito à população do Paulista”.