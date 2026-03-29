Princípio de incêndio atinge bar em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Publicado: 29/03/2026 às 09:59
Um princípio de incêndio atingiu o Barchef Boteco, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desse sábado (28).
Em nota publicada em suas redes sociais, o estabelecimento relatou uma “ocorrência pontual de um início de incêndio atingindo o sistema de ar condicionado na área externa superior” do local.
“A situação foi rapidamente controlada pela equipe, sem maiores complicações. Após uma avaliação completa e a realização de todos os procedimentos de segurança necessários, o espaço encontra-se totalmente seguro e continuará operando normalmente. Seguimos rigorosamente todas as normas exigidas, sempre priorizando o bem-estar de nossos clientes e colaboradores”, continua o comunicado.
O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou ter sido acionado para a ocorrência. Em seguida, no entanto, o acionamento foi cancelado, uma vez que os próprios funcionários extinguiram as chamas.
De acordo com o Barchef, a casa funcionará normalmente neste domingo (29). “Agradecemos a preocupação e as mensagens de apoio. Estamos de portas abertas, prontos para receber todos vocês com a mesma qualidade e experiência de sempre”, declarou o estabelecimento.