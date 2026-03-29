Major aposentado da PM é preso suspeito de agredir e tentar estrangular a companheira em São Paulo

Major aposentado da PM preso por agressão em Santo André é investigado por feminicídio após polícia descartar versão de suicídio da companheira

O caso foi registrado como feminicídio (Crédito: Freepik)

Um major aposentado da Polícia Militar (PM) foi preso na noite de sábado (28), suspeito de agredir e tentar estrangular a companheira dentro da residência onde o casal vivia em Santo André, região metropolitana de São Paulo.

Segundo informações da assessoria de comunicação da PM, policiais foram acionados por volta das 20h40 para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Scarpelli.

Ao chegarem ao local, os PMs encontraram a mulher, de 42 anos, trancada em um quarto com sua filha adolescente. Aos policiais, ela “relatou ter sido agredida pelo companheiro, com mordida no rosto e tentativa de estrangulamento”.

O major aposentado, de 54 anos, apresentava sinais de embriaguez foi detido no local, levado ao 2º DP de Santo André e encaminhado posteriormente ao Presídio Militar Romão Gomes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele “apresentava comportamento alterado e chegou a desacatar uma das policiais.”

A ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato. Segundo a PM, não foram encontradas armas ou objetos ilícitos na residência.

A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais. O nome do major não foi divulgado.

Além do inquérito aberto pela Polícia Civil, também foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM).