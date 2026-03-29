Encontrado corpo de homem que desapareceu no Canal do Arruda, no Recife

Ocorrência teve início no sábado (28), quando equipes foram acionadas para atender a um possível afogamento no Canal do Arruda

Bombeiros buscam por desaparecido no Canal do Arruda (Divulgação/CBMPE)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) localizou, na manhã deste domingo (29), o corpo do homem de 33 anos que havia desaparecido no Canal do Arruda, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife. Ele foi vítima de afogamento.

A ocorrência teve início no sábado (28), quando equipes foram acionadas para atender a um possível afogamento no local. Durante todo o dia, foram realizadas buscas com equipes especializadas de salvamento, mergulho e resgate, com apoio de embarcação e tecnologia para ampliação do campo de visão.

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (29), quando a vítima foi localizada pela equipe de mergulho da corporação.

“Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), para adoção das medidas cabíveis junto aos órgãos competentes”, informou a corporação.

