Morre aos 74 anos a jornalista Tereza Rozowykwiat, ex-repórter e editora do Diario de Pernambuco

A jornalista Tereza Rozowykwiat, de 74 anos, teve faleceu na manhã deste sábado (28); Ela foi repórter de Política e Editora de Brasil e Mundo do Diario de Pernambuco

Tereza Rozowykwiat e o filho Daniel Rozowykwiat (Foto: Karol Rodrigues/DP)

Morreu, na manhã deste sábado (28), a jornalista Tereza Rozowykwiat, de 74 anos, vítima de um câncer. Ela foi repórter de Política e editora de Brasil e Mundo do Diario de Pernambuco.

Tereza estava em casa quando passou mal. Ela chegou a ser socorrida com vida pelo filho André Rozowykwiat, para o Hospital Unimed. Superou a primeira parada cardíaca, mas não sobreviveu à segunda.

Ela estava com células cancerígenas na pleura, membrana que reveste o pulmão, e tinha começado recentemente uma nova fase do tratamento.

Carreira

Com uma carreira marcada pela ética, rigor na apuração e texto irretocável, Tereza atuou por vários anos no Diario de Pernambuco, onde acompanhou de perto momentos importantes da política pernambucana. Ao longo da trajetória, consolidou-se como uma das profissionais mais respeitadas de sua geração.

Além do trabalho nas redações, também se destacou como pesquisadora e autora, com obra dedicada ao ex-governador Miguel Arraes.

A última aparição pública da jornalista ocorreu na última terça-feira (24), durante a abertura da exposição “Sem Conexões”, na Caixa Cultural Recife. A mostra homenageia sua mãe, a artista plástica Tereza Costa Rêgo, já falecida.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.