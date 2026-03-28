Cantor alagoano é preso por dívida de pensão alimentícia em Caruaru

Sandro Becker foi localizado pela Polícia MIlitar em um hotel, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na manhã da última sexta-feira (27)

Cantos Sandro Becker é natural de Palmeira dos Índios, Alagoas (REPRODUÇÃO)

Um cantor alagoano, identificado como Emanuel do Vale Trindade, de 71 anos, foi preso na manhã da sexta-feira (27), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, por dívida de pensão alimentícia.

De acordo com a Polícia Militar, Sandro Becker, como é conhecido artisticamente, foi localizado em um hotel da cidade, onde estava hospedado para participar de uma premiação.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, com débito superior a R$ 200 mil. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Caruaru.

“Após ser conduzido à unidade policial para os procedimentos legais, o suspeito ficou à disposição da Justiça”, destacou a corporação.

Becker fez muito sucesso na década de 1980 e tem, em seu repertório, sucessos de público como "A velha debaixo da cama", "O gato Tico" e "Julieta", que rendeu a ele 1 milhão de cópias, ganhando dois discos de ouro e troféus variados.