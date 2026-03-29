Polícia prende homem suspeito de se esconder em banheiro e matar ex-esposa a facadas em Jaboatão

Homem se escondeu no banheiro da casa da vítima, em Jaboatão dos Guararapes, antes de cometer o feminicídio

Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel) (Foto: Rafael Vieira/DP)

Um homem de 50 anos suspeito de matar sua ex-companheira em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi preso nessa sexta-feira (17), pela Polícia Civil, que cumpriu um mandado de prisão preventiva contra ele.

A vítima, identificada como Maria Luciana da Silva, de 43 anos, foi morta a facadas dentro da própria casa, no dia 17 de março. O suspeito, que não teve seu nome revelado, teria se escondido no banheiro do imóvel antes de atacá-la.

Na ocasião, Maria Luciana foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Apesar de estarem separados, conforme a Polícia, a vítima ainda mantinha um relacionamento com o suspeito enquanto continuava se relacionando com o atual companheiro.

Equipes da 12ª Delegacia de Piedade capturaram o suspeito e o levaram ao Centro de Triagem e Observação Criminológica Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, onde ele permanece à disposição da Justiça.