Bombeiros retomam buscas por desaparecido no Canal do Arruda

Buscas por um homem de 33 anos que desapareceu no Canal do Arruda, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife, foram retomadas na manhã deste domingo (29)

Bombeiros buscam por desaparecido no Canal do Arruda (Divulgação/CBMPE)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco retomou, na manhã deste domingo (29), as buscas por um homem de 33 anos que desapareceu no Canal do Arruda, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife.

A ocorrência foi registrada nas primeiras horas da manhã de sábado (28), quando a corporação foi acionada para um possível afogamento.

Segundo informações preliminares, o homem teria entrado no canal e acabou sendo arrastado pela força da correnteza.

De acordo com a corporação, ao longo do sábado, foram realizadas varreduras em toda a extensão do canal, com buscas de superfície e uso de embarcação de apoio. As operações também contaram com o auxílio de drone e tecnologia de detecção térmica, na tentativa de localizar a vítima.

“As equipes seguem realizando varreduras na área com apoio de embarcação e oficiais de operações. Até o momento, a vítima não foi localizada”, informou o Corpo de Bombeiros às 8h35 deste domingo.

