Ponte Júlia Santiago, entre Areias e Imbiribeira, será entregue na sexta (27)

Ponte Júlia Santiago, no Recife (Foto: Diego Nigro/PCR)

A Ponte Júlia Santiago, que liga os bairros de Areias e Imbiribeira, no Recife, será entregue à população nesta sexta-feira (27). A estrutura conecta as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes, dois dos principais corredores viários da cidade.

A cerimônia de inauguração está prevista para ocorrer na Avenida Engenheiro Alves de Souza, no bairro da Imbiribeira, com a presença do prefeito João Campos.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a expectativa é que a nova ligação reduza em até 40% o tempo de deslocamento entre áreas das zonas Oeste e Sul. O investimento total foi de R$ 106 milhões, com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal e contrapartida municipal. A obra começou em 2023.

A ponte tem 300 metros de extensão e 20,4 metros de largura, com quatro faixas de rolamento, além de espaços destinados a pedestres e ciclistas.

O projeto inclui ainda intervenções viárias no entorno. As avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza passam por alargamento para duas faixas por sentido, com extensões de 908 metros e 1.060 metros, respectivamente. As obras nessas vias seguem em andamento e devem ser concluídas após a finalização da ponte.

Também estão previstas a implantação de ciclofaixa bidirecional, instalação de 13 abrigos de ônibus, melhorias na iluminação pública e requalificação de calçadas. O projeto inclui ainda o plantio de cerca de 350 árvores ao longo das vias.

A nova ligação viária conecta a região da Lagoa do Araçá, na Imbiribeira, à Avenida Recife, nas proximidades do Conjunto Residencial Ignez Andreazza, em Areias.

A ponte recebeu o nome de Júlia Santiago, primeira mulher eleita vereadora do Recife, em 1947.