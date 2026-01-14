Ponte do Arruda será entregue na quinta-feira (15), no Recife

Ponte do Arruda visa melhorar a conexão viária entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe (Foto: Ivison Gambarra/PCR)

A Ponte do Arruda será entregue nesta quinta-feira (15), no Recife. A estrutura integra o conjunto de intervenções viárias na Zona Norte da cidade e tem como objetivo melhorar a ligação entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda e Campina do Barreto. A obra faz parte da implantação de uma via radial que ligará a BR-101 à Avenida Agamenon Magalhães.

Com investimento de aproximadamente R$ 17 milhões, a ponte cruza o Canal do Arruda e permitirá a circulação de veículos, ciclistas e pedestres. A intervenção é financiada com recursos do governo federal e executada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saneamento.

A estrutura está localizada na confluência do Canal do Arruda com o Rio Beberibe e integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Beberibe, que reúne ações de urbanização e infraestrutura na região. A ponte tem 36 metros de comprimento e 14 metros de largura, com duas faixas de rolamento, ciclovia e calçadas.

O novo equipamento conecta o Lote 1 da via radial, já concluído, à Avenida Correia de Brito, facilitando o acesso à Estrada de Belém e ao município de Olinda. Atualmente, sem a ponte, motoristas precisam realizar um desvio de cerca de um quilômetro pela Avenida José dos Anjos para atravessar o canal.

A gestão também dá andamento à implantação de um sistema integrado de esgotamento sanitário na Bacia do Beberibe. A intervenção instala cerca de 80 quilômetros de rede coletora, alcançando aproximadamente 50 mil moradores de bairros como Beberibe, Dois Unidos, Linha do Tiro, Fundão e Porto da Madeira. O investimento total é de R$ 56 milhões, com financiamento da Caixa Econômica Federal.