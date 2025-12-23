Ponte Giratória, no Centro do Recife, é reaberta após dois anos

A requalificação do equipamento, que estava interditado desde 2023, custou cerca de R$ 21 milhões

A Ponte Giratória liga o bairro de São José ao Bairro do Recife (Francisco Silva/DP Foto)

Após dois anos e dois meses fechada, a Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, no Centro do Recife, foi reinaugurada nesta terça-feira (23), às 18h30.

A requalificação do equipamento, que liga o bairro de São José ao Bairro do Recife, custou cerca de R$ 21 milhões, segundo a gestão municipal.

