Vida Urbana
MOBILIDADE
Ponte Giratória, no Centro do Recife, é reaberta após dois anos
A requalificação do equipamento, que estava interditado desde 2023, custou cerca de R$ 21 milhões
Publicado: 23/12/2025 às 19:49
A Ponte Giratória liga o bairro de São José ao Bairro do Recife (Francisco Silva/DP Foto)
Após dois anos e dois meses fechada, a Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, no Centro do Recife, foi reinaugurada nesta terça-feira (23), às 18h30.
A requalificação do equipamento, que liga o bairro de São José ao Bairro do Recife, custou cerca de R$ 21 milhões, segundo a gestão municipal.
Em atualização
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes