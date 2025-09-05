Ponte Júlia Santiago está 80% concluída e deve ser entregue em 2026, diz prefeitura

Com custo de R$ 106 milhões, estrutura vai ligar Areias e Imbiribeira, melhorando a mobilidade e reduzindo o tempo de deslocamento

Ponte Júlia Santiago (Foto: Diego Nigro/Prefeitura do Recife)

As obras da Ponte Júlia Santiago, que ligará os bairros de Areias e Imbiribeira cruzando o Rio Tejipió, atingiram 80% de execução. O equipamento teve custo de R$ 106 milhões e visa melhorar o tráfego entre as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes. As obras incluem o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza.

A construção da ponte teve início em outubro de 2023 e é a maior já construída em quatro décadas. A ponte terá 20,4 metros de largura, com quatro faixas de rolamento, duas faixas exclusivas para pedestres e uma ciclofaixa. Além disso, as avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza estão sendo alargadas para duas faixas por sentido, com extensões de 908 metros e 1.060 metros, respectivamente. Ambas receberão novo paisagismo e urbanização, a serem concluídos após a finalização da ponte.

O projeto também prevê ciclofaixa bidirecional, 13 novos abrigos de ônibus, melhorias na iluminação pública, requalificação dos passeios com piso em concreto e intertravado, além do plantio de 350 árvores ao longo das vias. A ponte deve ser entregue pronta em 2026.

“Essa é a maior ponte construída na cidade em 40 anos. Ela já está com 80% das obras concluídas, são mais de R$ 100 milhões que a Prefeitura vem executando, com financiamento junto à Caixa Econômica, via FGTS, e que faz parte do nosso plano de investimento em infraestrutura da cidade”, destacou o prefeito João Campos.

A fundação da ponte já foi concluída, com a cravação das estacas em todos os apoios e extremidades. Para viabilizar essa etapa, foi construída uma estrutura provisória sobre o rio, com mais de 13 mil metros de estacas metálicas e cerca de 1,6 mil metros quadrados de chapas, que agora está sendo desmontada. Parte desse material já foi reaproveitada no pátio de armazenamento das vigas.

Na Avenida Engenheiro Alves de Souza, já foram concluídos serviços de pavimentação, drenagem, calçadas e rede de telecomunicações em parte do trecho. A Avenida Tapajós também está em fase de alargamento, com terraplenagem, implantação de meio-fio, calçadas e nova rede de drenagem.

A nova ponte leva o nome de Júlia Santiago, primeira mulher eleita vereadora do Recife, em 1947, e referência na luta pelos direitos dos trabalhadores. Com a conclusão, o tempo de deslocamento entre pontos como a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e o Conjunto Residencial Ignez Andreazza poderá ser reduzido em até 40%.