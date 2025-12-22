Ponte Giratória será entregue nesta terça (23), diz Prefeitura do Recife

A ponte, que liga o bairro de São José ao Bairro do Recife, estava fechada para obras desde 2023

Ponte 12 de Setembro, popularmente conhecida como Ponte Giratória (Marina Torres/DP Foto)

A Ponte 12 de Setembro, popularmente conhecida como Ponte Giratória, será reaberta nesta terça-feira (23), segundo a Prefeitura do Recife.

O equipamento, que liga o bairro de São José ao Bairro do Recife, estava em obras desde 2022 e havia sido interditado em 2023. As intervenções tinham prazo de quatro meses para a conclusão, mas foram identificados problemas estruturais graves, que também alteraram os valores investidos, que passaram de R$ 9,4 milhões para R$ 14,3 milhões.

Em entrevista ao Diario, no dia 12 de dezembro, o prefeito João Campos já havia informado que a ponte seria entregue antes do Natal. A previsão anterior era de fazer a liberação em março de 2026.

“A gente tem que governar com responsabilidade. O caso da Ponte Giratória, se não fosse feito o que teve que ser feito, a ponte podia ter caído. Imagina um dia de Carnaval, com duas mil pessoas passando ali, tivesse um acidente, um desastre em uma ponte dessa”, afirmou o gestor.

Informações técnicas:

Com extensão total de 195,25m, a ponte conta com cinco vãos, sendo três deles centrais, com 41,45m, 43,35m e 41,45m, além de vãos de 34m nas extremidades. Possui formação por tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a sua extensão, possui transversinas e altura variável em cada apoio.

Transversalmente, a ponte tem uma largura total de 22m, ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de 3m no lado norte e 2m no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de 4,0m e guarda rodas de 0,23m em cada passeio.

