Homem é morto a tiros e suspeitos são detidos após perseguição em Olinda

Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi assassinado a tiros no fim da tarde desta terça-feira (25), no bairro Alto da Mina, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A vítima, Douglas Hector de Oliveira Lima, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A principal linha de investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por um conflito de natureza amorosa. Conforme relatos preliminares, a vítima teria se envolvido com a companheira de um dos suspeitos enquanto ele estava preso. Após deixar o sistema prisional e retomar o relacionamento, o homem teria decidido cometer o crime, possivelmente motivado por desentendimentos e provocações.

De acordo com informações da polícia, o caso aconteceu por volta das 19h, na Rua Umbuzeiro. A vítima foi levada por um amigo, em um carro particular, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tabajara, mas já deu entrada na unidade sem vida. A equipe médica constatou que o homem havia sido atingido por mais de nove disparos.

Durante rondas na região, policiais militares relataram ter ouvido tiros e, ao realizarem buscas, localizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Com eles, foram apreendidos uma arma de fogo com seis munições deflagradas, um colete balístico e uma motocicleta com restrição de roubo ou furto.

Os suspeitos teriam acabado de cometer o homicídio. A dupla foi detida e encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações.

O caso segue sob investigação, e a polícia deve apurar as circunstâncias e confirmar a participação dos detidos no homicídio.

