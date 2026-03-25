Casal é encontrado morto a tiros dentro de casa em Jaboatão, no Grande Recife
O casal foi executado a tiros na noite desta segunda (23), na Avenida 8, no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife; os corpos foram localizados por familiares, na manhã da terça (24)
Publicado: 25/03/2026 às 10:22
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)
Um casal foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
As vítimas são uma adolescente de 16 anos e o companheiro, de 24, identificado como José.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu na noite da segunda-feira (23), na Avenida 8. Os corpos, no entanto, só foram encontrados na manhã desta terça-feira (24) por familiares, sobre a cama.
A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
O caso foi registrado como duplo homicídio e está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Em nota, a Polícia Civil informou que “as investigações seguem em andamento”.