Casal é encontrado morto a tiros dentro de casa em Jaboatão, no Grande Recife

O casal foi executado a tiros na noite desta segunda (23), na Avenida 8, no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife; os corpos foram localizados por familiares, na manhã da terça (24)

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um casal foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

As vítimas são uma adolescente de 16 anos e o companheiro, de 24, identificado como José.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na noite da segunda-feira (23), na Avenida 8. Os corpos, no entanto, só foram encontrados na manhã desta terça-feira (24) por familiares, sobre a cama.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

O caso foi registrado como duplo homicídio e está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que “as investigações seguem em andamento”.