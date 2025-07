Pernambuco tem a maior taxa de homicídios dolosos do país segundo Anuário

Nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Público registrou 3.349 casos de homicídios dolosos em 2024, o que representa uma taxa de 35,1 mortes por 100 mil habitantes, o maior índice do Brasil

Dados do Atlas da Violência foram divulgados nesta segunda (12) (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Pernambuco é o estado com a maior taxa de vítimas de homicídios dolosos do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (24), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Segundo o documento, que reúne dados de 2024, foram registradas 3.349 vítimas no estado, o equivalente a 35,1 mortes por 100 mil habitantes.

O índice considera homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes decorrentes de intervenções policiais (como em operações), feminicídios (crimes contra a vida de mulheres por gênero) e seis casos ocorridos em unidade prisional em 2024. O estado supera a média brasileira de vítimas de homicídio doloso. A taxa nacional, que segundo o relatório é de 17,1 mortes por 100 mil habitantes, é duas vezes menor que a pernambucana.

Apesar de liderar o índice de homicídios dolosos, o relatório aponta redução neste tipo de crime no estado. Em 2023, a taxa era de 37,1 mortes por 100 mil habitantes, com 3.531 vítimas — uma redução de 5,4% na comparação entre 2024 e o ano anterior.

Especialista em segurança pública e um dos formuladores do Pacto pela Vida, que vigorou até 2022, o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) José Luiz Ratton avalia que o estado de Pernambuco não conseguiu ainda institucionalizar uma política de combate à criminalidade.

“Pernambuco volta ao topo do ranking dos estados mais violentos do Brasil. Com exceção de um curto período entre 2009 e 2013, quando Pernambuco conseguiu reduzir em 40% os homicídios, o estado não conseguiu institucionalizar e dar continuidade a práticas, projetos, programas policiais e não-policiais que reduzam à violência de forma sustentável e democrática”, disse.

Cidades

Em relação aos municípios, Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, ambos no Grande Recife, ocupam 5º e 6º lugar, respectivamente, no ranking das cidades brasileiras com as maiores taxas de Mortes Violentas Intencionais (MVI). Nesse recorte, a nível nacional, Pernambuco aparece na quarta posição, com uma taxa de 36,2.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, o MVI engloba homicídio doloso, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção policial.

O anuário traz também o recorte de MVI por capitais, incluindo o Distrito Federal. Nele, o Recife aparece como a terceira capital mais violenta do Brasil, com 39,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Salvador (52) e Macapá (44,3) são apontadas como as mais violentas.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que “os dados atuais de 2025 apresentam consistentes reduções”. A pasta afirma que registra até o momento, “14 meses consecutivos de queda nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs)”.

Afirmam reconhecer “os desafios que ainda persistem” e declaram que “os avanços já conquistados apontam que estamos no caminho certo, adotando ações concretas para devolver à população o direito de viver com mais segurança”.

Dados disponíveis no próprio site da SDS, conferidos pela reportagem do Diario, na seção “Estatísticas”, um total de 1.622 MVIs entre os meses de janeiro e junho deste ano, ante os 1.837 casos registrados no mesmo período de 2023, o que de fato aponta uma redução de 11,7%.

Leia a nota na íntegra

Sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado com dados de 2024 comparados a 2023, SDS destaca avanços alcançados em Pernambuco, nos últimos 14 meses

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informa que, embora o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponte Pernambuco como o 4º estado mais violento do País em 2024, os dados atuais de 2025 apresentam consistentes reduções.

Pernambuco vem registrando, até o momento, 14 meses consecutivos de queda nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs). No primeiro semestre de 2025, a redução foi de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior — o segundo menor índice de homicídios da série histórica para esse intervalo. Importante ressaltar que esses dados ainda não estão refletidos no Anuário divulgado, que considera o recorte de 2024.

Reconhecemos, com firmeza e responsabilidade, os desafios que ainda persistem. No entanto, os avanços já conquistados apontam que estamos no caminho certo, adotando ações concretas para devolver à população o direito de viver com mais segurança.

Se observarmos o cenário em que Pernambuco se encontrava, esses resultados são ainda mais relevantes. Foram anos sem investimento adequado, com o menor efetivo policial da história, equipamentos defasados e ausência de um plano estratégico.

Em 2023, esse cenário começou a mudar com o lançamento do Juntos Pela Segurança (JPS), o maior programa de segurança pública da história de Pernambuco. Com metas claras, monitoramento rigoroso e investimentos reais, o JPS está promovendo uma reestruturação profunda e planejada no sistema de segurança.

Entre as principais ações:

Recomposição do efetivo: 2.400 novos policiais militares estarão nas ruas a partir do próximo mês de agosto. Até 2026, 7 mil novos profissionais reforçarão as forças de segurança;

Renovação de frota: 100% da frota locada foi substituída, além da aquisição de novos veículos para as operativas;

Investimentos em equipamentos: Mais de R$ 53 milhões investidos em coletes, armas, munições e instrumentos de menor potencial ofensivo;

Infraestrutura: Anunciadas as construções de cinco Complexos da Polícia Científica, oito unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e cinco novos batalhões da Polícia Militar, após mais de três décadas sem construções de novos prédios para a PMPE.

O Juntos Pela Segurança marca uma virada de página na política de segurança do Estado, priorizando a integração entre as forças, a inteligência policial e a preservação de vidas. As reduções consecutivas da violência em Pernambuco demonstram a capacidade de trabalho das nossas polícias e o compromisso da gestão com uma política de segurança tratada como prioridade de Estado — e não apenas de governo. Com responsabilidade, planejamento e ações sérias, os resultados já estão surgindo e continuarão se consolidando de forma consistente e duradoura.