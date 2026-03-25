Criminosos se passam por policiais e executam dois jovens em Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco
O duplo homicídio ocorreu na manhã desta terça-feira (24), no bairro de Novo Horizonte, em Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 25/03/2026 às 09:41
O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)
Dois jovens foram mortos a tiros na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Novo Horizonte, em Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco. Os suspeitos teriam se passado por policiais para cometer o crime.
As vítimas foram identificadas como Vinícius Augusto da Silva, de 20 anos, e Athael Lima Ramos, de 24.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 5h.
Informações repassadas aos agentes indicam que os criminosos chegaram ao imóvel se passando por policiais. Ao abrir a porta, Vinícius foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.
Em seguida, os suspeitos foram até o quarto onde Athael estava deitado e o executaram.
As vítimas morreram no local, antes da chegada do socorro.
Após o crime, os criminosos fugiram e, até o momento, não foram localizados.
A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para a perícia do Instituto de Criminalística (IC). Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio e está sob investigação da 19ª Delegacia de Arcoverde. “As investigações seguem em andamento”.