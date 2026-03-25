° / °
Vida Urbana
VIOLÊNCIA

Adolescente é morto após ser retirado de casa por grupo armado em Gameleira

Crime ocorreu durante a madrugada, quando a vítima foi levada a um terreno baldio e executada

Diario de Pernmabuco

Publicado: 25/03/2026 às 21:38

Seguir no Google News Seguir

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro/Rafael Vieira/DP Foto

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Um adolescente de 16 anos foi morto na madrugada desta quarta-feira (25) no bairro Santo Antônio, em Gameleira, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

A vítima, Wallace Marx da Silva, estava em casa quando o imóvel foi invadido por quatro homens, que teriam arrombado a porta para entrar. Segundo informações iniciais, o padrasto do jovem foi rendido e amarrado durante a ação. Ele teria informado aos suspeitos que não era o alvo.

Ainda de acordo com os relatos preliminares, Wallace foi encontrado em um dos quartos, retirado à força da residência e levado até um terreno baldio nas proximidades. No local, ele foi executado.

Veja também:

Após o crime, os autores fugiram e ainda não foram identificados. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o homicídio.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Palmares. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco, que atua para esclarecer o caso e localizar os envolvidos.

Os corpos de Maria Sueli Simões Nogueira, 52 anos, e Sirlene Alves de Jesus, de 45, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, no Recife
Viaturas da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE)
adolescente , gameleira
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP