Fotos das deputadas Duda Salabert e Erika Hilton aparecem em álbum de suspeitos da polícia de Pernambuco

Por meio das redes sociais, a deputada Duda Salabert afirmou que é um absurdo a polícia está utilizando a foto dela e da Erika Hilton em álbuns de reconhecimento de suspeitos e classificou o caso como racismo e transfobia institucional

No documento, a defensora pública Gina Muniz afirma que as fotos das parlamentares foram apresentadas à vítima de um roubo, ocorrido em fevereiro do ano passado. (Foto: Reprodução / Câmara dos Deputados)

A Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) enviou ofício à deputada federal Duda Salabert (PDT), informando que ela e a também deputada Erika Hilton (Psol) tiveram as fotos incluídas em um álbum da Polícia Civil.

No documento, a defensora pública Gina Muniz afirma que as fotos das parlamentares foram apresentadas à vítima de um roubo, ocorrido em fevereiro do ano passado.

“O álbum fotográfico foi exibido à vítima como instrumento do procedimento de reconhecimento de pessoas suspeitas da prática criminosa, o que importa dizer que a imagem de Vossa Excelência foi incluída entre aquelas de possíveis suspeitas de roubo”, diz trecho do ofício.

Para a defensora, “a única razão que pode explicar a inserção dessas fotografias no procedimento é o fato de que ambas as parlamentares são mulheres negras e trans - o que evidencia, de forma inequívoca, que o critério de seleção adotado pela autoridade policial foi o pertencimento a um grupo identitário de gênero e raça”.

Gina afirma que não foi considerada a “descrição física da suspeita fornecida pela vítima” e por isso “contamina irremediavelmente a validade do ato probatório”.

"A Defensoria Pública já suscitou essa nulidade nos autos da Resposta à Acusação com Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, apresentada perante a 16a Vara Criminal da Capital de Pernambuco, ressaltando que o reconhecimento fotográfico realizado nas condições ora descritas não pode, por si só, fundamentar eventual decreto condenatório, dada a sua flagrante fragilidade probatória".

Por meio das redes sociais, a deputada Duda Salabert afirmou que é um absurdo a polícia está utilizando a foto dela e da Erika Hilton em álbuns de reconhecimento de suspeitos. Além disso, a deputada ressaltou que isso é algo “gravíssimo” e classificou a inclusão das imagens como racismo e transfobia institucional.

Ela afirmou que acionou a Justiça e que não irá aceitar que identidade de travestis vire critério de suspeição.



A reportagem da Diario de Pernambuco procurou a Secretaria de Defesa Civil de Pernambuco(SDS-PE) para dar explicações sobre a inclusão das fotos das deputadas no álbum da Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação deste matéria