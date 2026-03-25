Três caminhonetes da Polícia Civil de Pernambuco se envolveram em um engavetamento, na manhã desta quarta-feira (25), na BR 232, no bairro do Curado, na zona Oeste do Recife

Três viaturas da Polícia Civil de Pernambuco se envolvem em engavetamento na BR 232, zona Oeste do Recife (Foto:Ascom/PRF)



Três caminhonetes da Polícia Civil de Pernambuco se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (25), na BR 232, no bairro do Curado, na zona Oeste do Recife

De acordo com a Polícia Rodoviária de Federal (PRF), o engavetamento aconteceu por volta das 6h30, no KM 7 da rodovia.

Apesar do susto, não houve feridos.

Segundo a PRF, os condutores realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Equipes da corporação permanecem no local orientando o trânsito.