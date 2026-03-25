Prefeitura de Cumaru lança concurso público para 53 vagas com salários chegando a mais de R$ 5 mil

As vagas ofertadas no concurso da Prefeitura de Cumaru, no Agreste de Pernambuco, são ofertadas a candidatos de nível superior, médio e fundamental II

Sede da Prefeitura de Cumaru (REPRÓDUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW)

A Prefeitura de Cumaru, no Agreste pernambucano, abriu inscrições para concurso público.

São 53 vagas ofertadas para cargos de nível superior, médio e fundamental II, com salários variando entre R$ 1.621,00 a R$ 5.130,63.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 15 de abril através do site da empresa organizadora do concurso.

Confira os cargos, carga horária e salários:



Advogado / 30 horas semanais / R$ 2.200,00



Professor II – Ciências Licenciatura Plena em Ciências Biológicas / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Professor II – Educação Física Licenciatura Plena em Ed. Física + CREF / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Professor II – Geografia Licenciatura Plena em Geografia ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Professor II – História Licenciatura Plena em História ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Professor II – LIBRAS Licenciatura Plena em LIBRAS / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Professor II – Língua Inglesa Graduação em Letras com Habilitação em Inglês / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Professor II – Língua Portuguesa Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Português / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Professor II – Matemática Licenciatura Plena em Matemática / 200 horas mensais / R$ 5.130,63



Psicopedagogo Superior em Pedagogia + Pós graduação Latu Sensu em Psicopedagogia / 30 horas semanais / R$ 1.812,96



Assistente de Controle Interno Ensino Médio / 30 horas semanais / R$ 1.621,00



Professor I – Anos Iniciais Normal Médio ou Magistério ou Normal Superior ou Licenciatura Plena em

Pedagogia / 150 horas mensais / R$ 3.847,97



Guarda Civil Municipal Ensino Médio + Habilitação Cat. “AB” / 40 horas semanais / R$ 1.722,15



Motorista Cat. “D” – Saúde Ens. Fundamental II (concluído) Habilitação Cat. “D” + Certificado de conclusão Curso Especializado para condutores de veículos de emergência + Idade mínima: 21 anos e não ter cometido infração grave nos últimos 12 meses. Nos termos da regulamentação do CONTRAN / 40 horas semanais / R$ 1.621,00



Motorista Cat. “D” – Educação Ens. Fundamental II (concluído) Habilitação Cat. “D” + certificado de conclusão Curso Especializado para condutores de veículos de transporte escolar + Idade mínima: 21 anos e não ter cometido infração grave nos últimos 12 meses. Nos termos da regulamentação do CONTRAN/ 40 horas semanais / R$ 1.621,00