"De homem, eu não apanho mais", diz mulher após esfaquear companheiro

Conforme a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, após um chamado de violência doméstica

A jovem foi conduzida por policiais do 5º Batalhão à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). (Divulgação)

Uma jovem de 21 anos foi detida no bairro Benedito Bentes, em Maceió, Alagoas, na segunda-feira (23), após confessar ter esfaqueado o namorado, de 22. Segundo relato da própria suspeita à polícia, o crime ocorreu em meio a uma situação de violência doméstica, com agressões que teriam começado na rua e continuado dentro de casa. As informações são do G1 Alagoas.

O homem foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado.

O nome da jovem não foi divulgado oficialmente. Nas redes sociais, ela se identifica como Bia Correia e publicou um vídeo logo após o ocorrido, no qual aparece ensanguentada e segurando a faca utilizada no ataque. Na gravação, afirma: “Esse sangue aqui não é meu, não, é dele. De homem, eu não apanho mais”.

Após a repercussão, a jovem divulgou um novo vídeo em que aparece chorando e tenta explicar o ocorrido. Segundo ela, no momento em que pegou a faca, estava “fora de si” e não tinha plena consciência de seus atos. Ainda de acordo com o relato, foi ela quem acionou o socorro. “Imediatamente, liguei para o Samu e pedi ajuda”, disse.

Conforme a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, após um chamado de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem inconsciente, com múltiplas perfurações por arma branca. Ele apresentava ferimentos no abdômen, clavícula, olho esquerdo e região dorsal, foi entubado no local e levado ao hospital.

A jovem foi conduzida por policiais do 5º Batalhão à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em depoimento, ela afirmou já ter sido vítima de agressões anteriores e disse que utilizou a faca para se defender.

Inicialmente, a suspeita foi autuada por tentativa de homicídio simples. O caso segue sob investigação, e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.