"Discussões começaram após ela conseguir emprego", diz irmã de vítima de feminicídio na Mata Norte

Irmã diz que vítima foi induzida pelo acusado a iniciar um relacionamento quando tinha 15 anos. Família de Andreza não aceitava o relacionamento devido à grande diferença de idade

Polícia pediu a prisão em flagrante de José Antônio. (Foto: Reprodução)

A irmã de Andreza Ferreira Neves dos Anjos, de 27 anos, vítima de feminicídio em Goiana, Mata Norte de Pernambuco, na segunda-feira (23), disse que as discussões da vítima com o suspeito do crime, o marido José Antônio da Silva Filho, de 67 anos, começaram após ela conseguir emprego.

Andreza morreu em uma unidade de saúde após ser esfaqueada. José Antônio, que se cortou no abdômen com a faca, está internado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, no Grande Recife.

No depoimento dado à Polícia Civil, a irmã de Andreza conta que se iniciou um período de brigas verbais entre o casal após a vítima passar a trabalhar.

"A vítima dizia que pretendia se separar, pois não estava aguentando mais o relacionamento", diz trecho do depoimento. Andreza teria dito estar perturbada com a cobrança de ciúmes feitas pelo companheiro.

A irmã conta que Andreza tinha 15 anos quando foi induzida por José Antônio a entrar em um relacionamento. "A família era contra este relacionamento, tendo em vista que José Antônio tem uma diferença grande de idade", conta.

Ela diz também que o cunhado acusava a vítima de se relacionar com outros homens.

Segundo boletim de ocorrência, Andreza foi atingida nas costas com uma faca pelo marido, que teria tentado tirar a própria vida após o crime.

Prisão

O delegado Daniel Sales Mendes, responsável pelo caso, fez o pedido de prisão preventiva do homem.

"Os elementos colhidos apontam de forma consistente para o autuado, companheiro da vítima, o qual foi localizado logo após os fatos, ainda no cenário da ocorrência, apresentando lesões decorrentes de tentativa de autoagressão após a prática do crime", escreve o investigador.

"O histórico de relacionamento conturbado, marcado por ciúmes e conflitos, também foi apontado nos autos, conferindo coerência à dinâmica delitiva", ele completa.

José Antônio segue internado, sob custódia da Polícia Militar, e ainda não foi interrogado. Ele deverá ser encaminhado para audiência de custódia após receber alta.



José Antônio e Andreza têm dois filhos, de cinco anos e um ano e oito meses. O homem não tem uma das pernas e se locomove com cadeira de rodas.