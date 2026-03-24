Família de jovem morta pelo ex no Le Parc sonha com guarda de filha: "lutar muito no Altar do Senhor"

A avó de Isabel Oliveira Santos, de 22 anos, morta pelo ex, o cantor Dom Silver, que se matou em seguida, no domingo (22), disse ao Diario que vai fazer o possível para ficar com a menina

Isabel Cristina era natural de Campina Grande, na Paraíba, e tinha uma filha de três anos com o empresário Silvio Souza Silva, principal suspeito do feminicídio. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A família de Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, espera ficar com a guarda da filha da jovem, de 3 anos. A informação foi repassada nesta terça (24) pela avó da vítima de femicídio nesta terça (24), em entrevista ao Diario de Pernambuco.

Isabel foi morta pelo ex-companheiro dela, Silvio Souza Silva, de 48 anos, também conhecido como o cantor Dom Silver, no domingo (22), dentro do apartamento onde morava, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ele cometeu suicídio após tirar a vida da jovem. O casal deixou uma filha pequena.

“Não sei como vai ficar, se com a vovó da parte da mãe ou do pai. Quem vai dizer isso é Jesus e a Justiça. Vou lutar muito no altar do Senhor Jesus Cristo, para minha filha ficar com ela [a criança]. Parece muito com Isabel, é uma lembrança dela para nós”, disse a avó de Isabel, Zélia Soares.

A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a família de Silvio Souza Silva, para entender se há a intenção de requerimento da guarda da filha do casal na justiça. Até o momento, nenhum retorno foi obtido. O espaço segue aberto para resposta.

Luto

Um tio de Isabel, que também conversou com o Diario, compartilhou o sentimento dos familiares.

“A família está de luto. Ela [Isabel] era tranquila e estava se estruturando na vida, fazendo a missão dela, a gente acompanhava sempre aqui. A gente não esperava um negócio desses”, disse José Gabriel Soares, de 22 anos.

A avó da jovem destacou as qualidades da neta: “Era uma menina de casa, ‘sabida’ e estudiosa, estava estudando para ser doutora. Era ‘direita’ e educada. O homem [Silvio] era muito violento, mas ninguém esperava [que aconteceria isso]. Matou a mulher, se matou, deixou uma criancinha sem mãe e sem pai”, lamentou.

“Jovem talentosa e promissora”

Professores e colegas de turma de Isabel Cristina irão realizar, nesta quarta (25), uma homenagem religiosa na Capela do campus da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), instituição onde ela estudava Medicina.

Nesta segunda (23), a Unicap emitiu nas redes sociais uma nota de pesar pela morte da jovem. Na publicação, a instituição afirmou que Isabel era “uma jovem talentosa e promissora, cheia de sonhos e comprometida com sua formação profissional e com o cuidado com o outro".

“A Unicap condena veementemente a violência de gênero, que continua a tirar a vida de tantas mulheres em nosso país, e reafirma seu compromisso na luta por uma sociedade onde as mulheres sejam respeitadas em suas escolhas e decisões e possam viver em segurança, inclusive em seus próprios lares”, diz trecho da nota.

Também nas redes sociais, amigos de Isabel lamentaram a morte dela.

“Isa, eu não tenho nem palavras pra dor da saudade que você tá deixando. Amiga, um pedaço meu foi com você, a menina doce e com coração mais lindo e puro que já conheci. Jamais deixaremos você ser esquecida, amiga. Sei que você está nos braços de Jesus agora. Vou te amar pra sempre. Vou te levar pra sempre no meu coração e vamos cuidar da sua princesa”, destacou uma das amigas da vítima.

Relembre

Isabel Cristina foi encontrada morta, no domingo (22), no apartamento onde morava, na Torre 9 do Le Parc, condomínio situado na Zona Sul do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco trata o caso como feminicídio.

O principal suspeito do crime é o companheiro dela, empresário e cantor Silvio Souza Silva, 48, também conhecido como Dom Silver. Ele cometeu suicídio após matar a jovem.

Isabel Cristina era natural de Campina Grande, na Paraíba. Ela tinha uma filha de 3 anos com Silvio. No momento do crime, a criança estava fora de casa com uma tia, irmã de Isabel, e a namorada dela. Ao retornarem ao apartamento, elas encontraram os corpos do casal.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, ao qual o Diario teve acesso, Isabel tinha uma medida protetiva contra Silvio, mas ele continuava frequentando o apartamento onde eles moravam.

O registro do BO aponta que, ainda no domingo (22), Isabel chegou a contar para a irmã que Silvio foi ao local, discutiu com ela, e chegou a arremessar uma sandália para atingi-la. Ele teria retornado posteriormente para cometer o crime.

Ações judiciais de Sílvio contra Isabel

No dia 16 de março deste ano, foi registrado na 4ª vara Cível da capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) um ato judicial impetrado por Sílvio contra Isabel. Trata-se de uma decisão com “força de mandado” de ação por indenização por danos morais “com obrigação de não fazer” e pedido de “tutela de urgência”.

No documento, Silvio alegou que manteve um relacionamento com Isabel, com quem teve uma filha, e que, após o término do relacionamento, ela “passou a adotar comportamento reiterado de perseguição, ameaças e ofensas, inclusive por meio de mensagens enviadas nas transferências via PIX, utilizando-se do campo de descrição para proferir xingamentos e ameaças contra o autor”.

