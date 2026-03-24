Professor de jiu-jitsu é baleado ao tentar impedir assalto a estudantes no Recife

Vítima reagiu à abordagem de criminosos na saída de escola, foi atingida por disparos e está internada em estado estável

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um professor de jiu-jitsu foi atingido por disparos de arma de fogo ao reagir a um assalto contra duas estudantes, na saída de uma escola no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife, na tarde da segunda-feira (23). Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração, onde segue internado em condição estável.



O crime ocorreu logo após o término das aulas, quando as jovens foram abordadas por dois homens em uma motocicleta. Ao presenciar a ação, o professor tentou intervir e impedir a fuga dos suspeitos. Durante a tentativa, ele acabou colidindo com uma estrutura e, na sequência, foi baleado pelos criminosos.



Ainda de acordo com as informações, a dupla enfrentou dificuldades para fugir após a moto utilizada no crime ficar sem combustível. Para continuar a fuga, os suspeitos roubaram outro veículo nas proximidades.



A ocorrência foi registrada como tentativa de latrocínio, roubo com violência que pode resultar em morte, e está sendo investigada pela Polícia Civil. O caso ficou sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as diligências para identificar e localizar os envolvidos.



O professor, de 42 anos, atua em projetos sociais ligados à Rede do Centro Comunitário da Paz (Compaz). Em nota, a instituição lamentou o caso e informou que se colocou “à disposição do professor e de seus familiares.”



“A gestão espera que as instituições responsáveis pela investigação esclareçam plenamente o caso, com a responsabilização dos envolvidos”, finaliza.

