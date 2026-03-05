Morte de motorista de aplicativo: polícia diz ter identificado criminosos e pedido mandados de prisão
Victor Dantolli, de 36 anos, foi assassinado, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, na terça (3). Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança fazendo abordagem
Publicado: 05/03/2026 às 08:50
Vídeo: novo ângulo mostra execução de motorista por aplicativo em Casa Forte, zona norte do Recife (Reprodução/TV Guararapes)
A Polícia Civil informou, nesta quinta (5), que identificou os dois homens flagrados por câmeras de segurança na abordagem ao motorista de aplicativo Victor Dantolli, de 36 anos, que acabou com o assassinato dele, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, na terça (3).
Por meio de nota, a polícia informou que abriu um inquérito e pediu à Justiça os mandados de prisão.
“As diligências seguem em andamento com o objetivo de localizar e capturar os investigados”, disse.
Ainda na nota, a corporação lamentou a morte do motorista de aplicativo e se solidarizou com familiares e amigos “neste momento de dor e tristeza”.
“Desde o primeiro momento, foram adotados todos os esforços necessários para identificar e prender os responsáveis, bem como tomadas as medidas cabíveis para a elucidação do crime”, acrescentou.
O crime
O assassinato de Dantolli aconteceu no início da manhã de terça , na estrada do Encanamento.
Existe a suspeita de que houve uma tentativa de assalto que terminou em morte.
Ele tinha acabado de deixar uma passageira quando aconteceu a abordagem.
As câmeras de segurança mostraram os dos homens chegando perto do carro da vítima, recém-comprado.
Um dos homens, de roupa escura se aproximou da janela do passageiro. Em segundo, é possível observar o tiro sendo disparado.
Victor levou um tiro perto do ombro e morreu no local.
O outro homem, mais alto, fica, mais perto da traseira do veículo.
Na fuga, o homem que atirou tenta encobrir o rosto, enquanto corre.
Horas após o crime, a família de Dantolli disse que ele tinha receio de continuar trabalhando como motorista de aplicativo por causa da violência.
Por isso, havia marcado uma entrevista de emprego para o dia em que acabou sendo morto.
Os parentes amigos acreditam que ele não reagiu ao assalto. Dissera que ele era “calmo” e um “trabalhador”.
Protesto
Na quarta (4), amigos e companheiros de trabalho realizaram uma carreata pelas ruas do Grande Recife para pedir justiça para o caso e mais segurança para a categoria.
Os motoristas foram até o Palácio do Campo das princesas, sede do governo estadual, no Centro do Recife.