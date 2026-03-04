Quadrilha envolvida com extorsão dentro de presídio em Igarassu é alvo de operação no Grande Recife
A operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) pela Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 15 mandados contra uma quadrilha envolvida com extorsão comandada dentro de presídio em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 04/03/2026 às 10:08
Quadrilha envolvida com extorsão dentro de presídio em Igarassu é alvo de operação no Grande Recife (Ascom/PCDF)
Uma quadrilha envolvida com extorsão por telefone de dentro de um presídio em Pernambuco foi alvo de 15 mandados na manhã desta quarta-feira (4) pela Polícia Civil do Distrito Federal. Os cumprimentos foram realizados no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Igarassu.
De acordo com a Polícia, as investigações tiveram início em dezembro de 2025, após um morador de Taguatinga relatar que recebeu ameaças por telefone depois de procurar uma acompanhante em um site.
Segundo a polícia, ele foi contatado por pessoas que se apresentaram como integrantes de facção criminosa e transferiu R$ 700 após ser intimidado.
As apurações apontam que os suspeitos estavam custodiados na Penitenciária de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.
De dentro das celas, realizavam ligações durante a madrugada para vítimas em diferentes estados. A polícia estima que ao menos 40 pessoas tenham sido alvo do esquema.
Em uma das abordagens, os interlocutores afirmavam que a vítima teria denunciado a atuação de uma facção no bairro onde morava e que, por isso, seria “julgada”. Com dados pessoais, diziam que havia integrantes do grupo na porta da residência e exigiam transferências para evitar uma suposta execução.
Ao todo, 11 pessoas foram identificadas, entre detentos, familiares e um adolescente.
Eles seriam responsáveis pela habilitação de linhas telefônicas e pela movimentação dos valores obtidos.
Na manhã desta quarta (4), foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, além de restrição de visitas na unidade prisional.
Os investigados devem responder por extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro e permanecem à disposição da Justiça.
A ação foi coordenada pela 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Norte, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco.