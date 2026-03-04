A operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) pela Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 15 mandados contra uma quadrilha envolvida com extorsão comandada dentro de presídio em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife

Quadrilha envolvida com extorsão dentro de presídio em Igarassu é alvo de operação no Grande Recife (Ascom/PCDF)

Uma quadrilha envolvida com extorsão por telefone de dentro de um presídio em Pernambuco foi alvo de 15 mandados na manhã desta quarta-feira (4) pela Polícia Civil do Distrito Federal. Os cumprimentos foram realizados no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Igarassu.

De acordo com a Polícia, as investigações tiveram início em dezembro de 2025, após um morador de Taguatinga relatar que recebeu ameaças por telefone depois de procurar uma acompanhante em um site.

Segundo a polícia, ele foi contatado por pessoas que se apresentaram como integrantes de facção criminosa e transferiu R$ 700 após ser intimidado.

As apurações apontam que os suspeitos estavam custodiados na Penitenciária de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

De dentro das celas, realizavam ligações durante a madrugada para vítimas em diferentes estados. A polícia estima que ao menos 40 pessoas tenham sido alvo do esquema.

No caso mais recente, a vítima havia relatado a atuação de uma facção no bairro onde morava e que, por isso, estaria sendo ameaçada. Segundo ela, os suspeitos diziam que haviam integrantes do grupo criminoso na

Em uma das abordagens, os interlocutores afirmavam que a vítima teria denunciado a atuação de uma facção no bairro onde morava e que, por isso, seria “julgada”. Com dados pessoais, diziam que havia integrantes do grupo na porta da residência e exigiam transferências para evitar uma suposta execução.

Ao todo, 11 pessoas foram identificadas, entre detentos, familiares e um adolescente.

Eles seriam responsáveis pela habilitação de linhas telefônicas e pela movimentação dos valores obtidos.

Na manhã desta quarta (4), foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, além de restrição de visitas na unidade prisional.

Os investigados devem responder por extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro e permanecem à disposição da Justiça.

A ação foi coordenada pela 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Norte, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

