Adolescente envolvido na morte de motorista de aplicativo no Recife é apreendido no Agreste

O adolescente e outro suspeito participaram de uma tentativa de assalto que resultou na morte do motorista de aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. Menor de idade foi apreendido em Toritama, no Agreste de Pernambuco

A tentativa de assaltou aconteceu na última terça (03), na Estrada do Encanamento, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução/TV Guararapes)

O adolescente de 17 anos envolvido na tentativa de assalto que resultou na morte do motorista de aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, no Recife, foi apreendido nesta terça-feira (10), em Toritama, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a apreensão do adolescente aconteceu por “ato análogo a latrocínio”, ocorrido no dia 3, na Estrada do Encanamento, no bairro de Casa Forte, Zona Norte da capital pernambucana.

Na ocorrência, o menor de idade e outro suspeito, identificado como Cosme Victor Candido Nascimento, conhecido como Cosminho, realizaram uma tentativa de assalto a Victor Dantolli, de 36 anos. Durante a ação, a vítima tentou fugir, mas foi baleada na região do pescoço.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas filmagens, é possível ver o carro branco parado na frente de um prédio, enquanto uma passageira desce do veículo. Durante o desembarque, dois homens se aproximam a pé do carro.

Um dos suspeitos vai até a janela do motorista, que estava aberta, e anuncia o assalto, apontando uma arma. Ainda de acordo com o vídeo, o motorista tenta arrancar com o veículo para escapar, mas é atingido por um disparo na região do pescoço. Outros tiros são ouvidos na sequência.

As gravações mostram os dois suspeitos correndo após os disparos. Durante a fuga, um deles cobre o rosto com o capuz. O carro da vítima chega a acelerar, mas para poucos metros à frente.

Cosme Victor Candido Nascimento foi preso na última quinta (05), pela Polícia Civil de Pernambuco (PMPE) na rodovia federal BR-101, na altura do quilômetro 74.

Ainda segundo a PCPE, mais informações sobre o caso serão repassadas nesta quarta-feira (11), em coletiva de imprensa.