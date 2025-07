Pernambuco lidera ranking negativo de roubos no Brasil, aponta Anuário

Estado está entre os piores colocados do país nas modalidades de roubo a residência, estabelecimento comercial e transeunte, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025

SDS fica no Centro do Recife (Foto: Arquivo)

Pernambuco apresentou, em 2024, o maior aumento de casos de roubos em residências, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado na última quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A publicação analisa a variação percentual de ocorrências entre 2023 e 2024 e coloca o estado entre os piores desempenhos do país também em relação aos crimes de roubo a estabelecimentos comerciais e roubo a transeuntes.

No caso dos roubos a residências, o número de casos subiu de 980, em 2023, para 1.059, em 2024, o que representa um aumento de 7,8%. A média nacional, em contraste, foi de queda de -19,2%.

No caso dos roubos a estabelecimentos comerciais, Pernambuco registrou uma elevação de 19,6% nas ocorrências, saltando de 2.062 casos para 2.473 no mesmo período.

O desempenho coloca o estado na segunda pior colocação do país, atrás apenas do Alagoas (28,7%). Enquanto isso, o restante do Brasil apresentou uma redução média de -24,4%.

A situação nos roubos a transeuntes não é diferente, embora tenha havido uma leve queda de - 6,1% (de 26.451 para 24.892 casos), Pernambuco figura novamente como o segundo estado com pior desempenho, superado apenas pelo Rio de Janeiro (0,9%). A média nacional nesse tipo de crime foi de redução de -22,6%.

Em contraste, o roubo e furto de veículos foi a única modalidade em que Pernambuco apresentou resultado acima da média nacional. O estado registrou queda de 11% nesse tipo de caso, passando de 20.456 casos em 2023 para 19.035 em 2024, superando a média nacional de redução, que foi de -7,5%.