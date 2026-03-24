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DENÚNCIA

Shopping Recife entregou loja com fiação exposta antes de incêndio, diz advogado

Locatária de loja de colchões, que fica ao lado das Casas Bahia, teria recebido espaço com problemas elétricos e danos na estrutura Shopping Recife alega que situação não teria relação com incêndio

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/03/2026 às 17:38

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Loja estava com fiação exposta e danos no teto e no piso, segundo advogado/Cortesia

Loja estava com fiação exposta e danos no teto e no piso, segundo advogado (Cortesia)

Uma loja de colchões estava com a fiação exposta e apresentava danos no teto e no piso antes do incêndio que atingiu o Shopping Center Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul, no dia 13 de março, segundo o representante legal do locatário. O estabelecimento fica ao lado da Casas Bahia, que foi destruída pelo fogo.

O espaço, alugado para uma franquia da Ortobom, é alvo de disputa judicial. Em dezembro de 2025, a administração do shopping conseguiu uma ordem de despejo por suposta “sublocação irregular” e “falhas” em documentação de fiadores. A decisão, no entanto, foi revertida após recurso do comerciante no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Ao Diario de Pernambuco, o advogado Sérgio Rodrigues, que representa o locatário da Ortobom, afirma que o estabelecimento teria sido devolvido ao comerciante, em condições precárias, dias antes do incêndio.

Imagens registradas na ocasião, às quais o Diario teve acesso, mostram que havia buracos no revestimento de gesso do teto, fiação solta e pendurada, além de entulhos no piso.

“Foi uma temeridade devolver nessa situação. A certidão do oficial de justiça estava indicando que [o estado da loja] era inservível para uso”, diz Rodrigues. “Coincidentemente, após o recebimento da loja, houve o incêndio.”

De acordo com o advogado, o comerciante não teria feito reformas ou intervenções no local após a reintegração de posse. Atualmente, o espaço segue interditado por causa do incêndio.

A causa do fogo ainda está sob investigação e aguarda conclusão da perícia. Em nota, o Shopping Recife disse que “segue dando total suporte para o esclarecimento da ocorrência, restrita à área da Casas Bahia”.

Ainda segundo a administração do centro de compras, “até o momento, todos os indicativos apontam que o incêndio teve origem nesta área, não tendo relação com seu entorno”.

Incêndio no Shopping Recife

O incêndio aconteceu durante a madrugada. Seis pessoas foram atendidas pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas foi levada para o Hospital da Restauração (HR), onde permanece sob cuidados.

O shopping passou dois dias fechados e reabriu no domingo (15), ainda com forte cheiro de fumaça. A perícia técnica informou que tem prazo de 30 dias para fazer o laudo e apontar as causas do sinistro.

Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que não faz parte das atribuições da corporação identificar causas de incêndio.

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Já a Defesa Civil do Recife, responsável por analisar riscos estruturais, afirmou que “o shopping já tomou todas as providências adequadas e está executando os serviços necessários”. “Assim, não houve necessidade de nenhuma medida ou recomendação além do que já está sendo feito pela empresa.”

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