Incêndio no Shopping Recife: laudo sobre causas sai em 30 dias e espaço reabre no sábado (14)

Seis pessoas precisaram ser atendidas durante o incêndio e dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram atuaram na ocorrência

Dez viaturas dos bombeiros foram acionadas para incêndio no Shopping Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Shopping Recife, em Boa Viagem, será reaberto no sábado (14), um dia após o incêndio que mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A corporação informou que laudo que irá apontar as causas e circunstâncias do fogo deve sair em até 30 dias. As chamas tiveram início em um estabelecimento comercial de eletrodomésticos e seis pessoas precisaram ser socorridas.

O fogo assustou os funcionários que estavam no interior da loja e que tentaram sair do shopping. No entanto, a maioria das portas estavam fechadas, já que as chamas iniciaram fora do horário comercial.

O Samu foi acionado por volta das 2h27 para prestar socorro às vítimas. Do total de atendidos, dois precisaram ser levados para unidades hospitalares. Uma mulher permanece internada em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Derby.

A administração do shopping informou que os mecanismos de segurança e o sistema de combate a incêndio foram ativados logo após o início das chamas. Brigadistas do próprio centro comercial atuaram nos primeiros momentos da ocorrência, auxiliando no atendimento às vítimas e na retirada de trabalhadores que estavam no local.

Depois de controlar as chamas, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram, por volta das 10h30, o trabalho de rescaldo, etapa que consiste no resfriamento da área atingida para evitar que materiais ainda aquecidos provoquem novos focos de incêndio.

“No total, 10 viaturas da Corporação foram empregadas na operação, realizando combate aos focos de incêndio e adoção das medidas de segurança necessárias. O Instituto de Criminalística (IC) realizou perícia no local para investigar as causas e circunstâncias do incêndio”, informou o Corpo de Bombeiros.

Na manhã desta sexta-feira, a reportagem do Diario de Pernambuco esteve no shopping e conversou com trabalhadores da área. Muitos demonstraram preocupação e incerteza sobre quando as atividades no local poderão ser retomadas.

