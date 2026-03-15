Vítima de incêndio no Shopping Recife segue na UTI, com insuficiência respiratória

Identificada como Laudicea Batista da Silva, de 48 anos, a vítima se encontra na UTI do Hospital Esperança, na Ilha do Leite, no Recife

Dez viaturas dos bombeiros foram acionadas para incêndio no Shopping Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma das seis vítimas do incêndio ocorrido no Shopping Recife na madrugada da última sexta-feira (13) segue internada na UTI do Hospital Esperança, na Ilha do Leite, Recife. Identificada como Laudicea Batista da Silva, de 48 anos, a mulher apresenta quadro de insuficiência respiratória, segundo boletim médico atualizado enviado pela unidade de saúde às 14h deste domingo (15).

Segundo o hospital, há relatos que Laudicea inalou grande quantidade de fumaça durante o incêndio, ocorrido em uma loja das Casas Bahia. Além dela, outras cinco pessoas precisaram de atendimento médico.

O boletim pontua que a mulher respira com a ajuda de ventilação mecânica, sob sedação e analgesia. Ela também apresenta sinais vitais controlados e segue sem previsão de alta.

"A paciente segue recebendo cuidados intensivos especializados, sob acompanhamento contínuo da equipe multifuncional", completa a nota.