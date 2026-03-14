Funcionários relatam mal-estar durante limpeza após incêndio no Shopping Recife

Abertura do espaço precisou ser adiada para o domingo (15) devido à necessidade de limpeza das lojas afetadas

Dez viaturas dos bombeiros foram acionadas para incêndio no Shopping Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Funcionários que participaram da limpeza do Shopping Recife neste sábado (14) relataram ter passado mal enquanto trabalhavam nas áreas afetadas pelo incêndio ocorrido na madrugada da sexta-feira (13) em uma loja de eletrodomésticos. Os depoimentos, divulgados de forma anônima nas redes sociais, apontam dificuldades enfrentadas pelas equipes convocadas para atuar na recuperação do espaço.

De acordo com os relatos, trabalhadores da limpeza teriam sido chamados para comparecer ao centro de compras ainda na noite da sexta-feira, horas após o controle das chamas. Um dos funcionários afirmou que a equipe iniciou as atividades sem equipamentos de proteção adequados, como botas e máscaras, mesmo com a presença de resíduos e forte odor de fumaça no local.

Outros trabalhadores também descreveram as condições encontradas dentro do shopping após o incêndio. Segundo os depoimentos, parte das lojas próximas à área atingida apresentava sujeira acumulada e fios expostos. Apesar disso, a energia elétrica do setor permanecia desligada.

Uma funcionária relatou ter sentido falta de ar pouco tempo depois de entrar no ambiente para trabalhar na limpeza, atribuindo o mal-estar à fumaça ainda presente no espaço.

“Agente foi na intenção de arrumar é que iria abrir, foi que depois ele colocaram a nota. A gente só ficou sabendo pela nota que eles emitiram. Mas os bombeiros tinham dito ontem que não tinha condições nenhuma de abrir hoje”, relatou, ao Diario, uma funcionária que preferiu não se identificar.

Ao Diario, o Shopping Recife informou que seis funcionários apresentaram mal-estar e que está disponibilizando máscaras para os agentes de limpeza.

O espaço reúne cerca de 450 lojas e emprega mais de três mil trabalhadores. Em dias normais, aproximadamente 60 mil pessoas circulam diariamente pelo empreendimento.

Funcionários precisaram de atendimento durante incêndio

O incêndio começou por volta das 2h30 da sexta-feira (13) em uma unidade da Casas Bahia, localizada no primeiro piso do centro de compras. Seis trabalhadores precisaram de atendimento médico durante a ocorrência. Dois deles permanecem internados no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas e realizar o trabalho de rescaldo.

Inicialmente prevista para este sábado (14), a reabertura do shopping foi adiada para o domingo (15). Segundo a administração, o dia seguinte ao incêndio foi dedicado ao suporte às pessoas envolvidas e à atuação conjunta com os órgãos responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

A administração informou ainda que equipes seguem trabalhando na limpeza e organização das áreas afetadas, além de serviços de pintura.