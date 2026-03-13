Incêndio atinge loja de eletrodomésticos no Shopping Recife; veja vídeos

Imagens postadas em redes sociais mostram carros de bombeiros e viaturas do Samu no estacionamento do Shopping Recife, nesta sexta (13)

Ambulâncias e carros do Samu foram acionados para operação de combate ao incêndio no Shopping Recife (Redes Sociais )

Um incêndio atingiu uma loja de eletrodomésticos no Shopping Center Recife, na Zona Sul da cidade, na madrugada desta sexta (13).

O fogo começou no estabelecimento localizado no centro de compras, pouco depois das 2h.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram viaturas dos bombeiros e do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

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Seis pessoas foram atendidas após terem inalado fumaça. Um homem e uma mulher foram levados para o Hospital da Restauração (HR), no derby), na área cnetral. A mulher, de 48 anos, está em estado grave, segundo a unidade. O home ficou em observação.

A movimentação dos carros e combate a incêndio e de resgate foi registrada no estacionamento do centro de compras.

A operação ainda estava em andamento no início da manhã. Havia muita fumaça no shopping. As portas foram abertas para permitir a dispersão dela.

Até as 7h15, não havia informado se o shopping vai funcionar nesta sexta. Até as 13h30, as portas ainda estavam fechadas.

O que dizem os bombeiros

A tenente Paloma Mendes, assessora do Corpo de Bombeiros, disse que a corporação foi acionada 2h30.

Ela informou que pessoas foram atendidas pelo Samu. Não explicou, no entanto, qual problema de saúde elas tiveram.

Ao todo, 10 viaturas foram enviadas para combater o foco de incêndio na loja de eletrodomésticos.

“Tem muito material combustível, que queima rápido, como móveis, espumas e e material em plástico e PVC. O foco de fogo era pequeno, mas o fogo se expandiu rapidamente e a temperatura subiu muito”, afirmou.

Ainda segunda ela, havia um resto de fogo, por volta das 7h30, em uma área do estoque da loja.

A tenente informou, ainda, que as equipes vão fazer o rescaldo, para não ter novo incêndio.

“Depois, vai ser acionada a Defesa Civil para verificar a questão estrutural e, então decidir se o shopping vai abrir ou não”, declarou.

O que diz o shopping

O Shopping Recife informa que, na madrugada desta sexta-feira (13), foi registrado um incêndio em uma de suas lojas.

Ainda segundo a administração, “todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado de forma imediata, juntamente com a equipe da Brigada e do Corpo de Bombeiros que atuaram de forma ágil no local”.

A ocorrência causou danos materiais, sem vítimas, conforme a assessoria de comunicação do shopping. “O Shopping Recife, juntamente aos órgãos competentes, está trabalhando para identificação da causa”, acrescentou.

