Suspeito de série de assaltos é preso em Boa Viagem, no Recife

Homem de 31 anos é investigado por série de crimes na Zona Sul e teria ligação com outro assaltante já detido

Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Foto: Adelmo Lucena/DP)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem de 31 anos suspeito de cometer diversos roubos e extorsões no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A prisão foi realizada por agentes da 7ª Delegacia de Polícia de Boa Viagem, em cumprimento a um mandado expedido pela 10ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com a investigação, o suspeito é apontado como autor de uma série de crimes registrados na região. O mandado de prisão foi motivado por um roubo ocorrido no dia 28 de dezembro de 2025, na Rua Aviador Severiano Lins, nas proximidades da Via Mangue.

As apurações também indicam que o homem teria participação em outros casos semelhantes no bairro, além de envolvimento em crimes de extorsão. Segundo a Polícia Civil, ele ainda atuava dando suporte na fuga de um outro suspeito, já conhecido pelas autoridades por praticar assaltos em Boa Viagem. Esse segundo homem já havia sido preso e é apontado como responsável por mais de dez crimes na área.

A operação foi coordenada pelos delegados responsáveis pela unidade, com apoio do Núcleo de Inteligência e Análise de Dados da corporação.

Após a prisão, o suspeito foi levado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais, e em seguida foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.