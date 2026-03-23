Medida protetiva e brigas frequentes: como era relacionamento de suspeito de matar ex e se matar no Le Parc, no Recife

Informações foram repassadas à polícia por familiares de Isabel Cristina Oliveira Dos Santos, de 22 anos, morta neste domingo (22) por Silvio Souza Silva, 48, dentro de um apartamento em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

O tempo de relação entre Isabel e Silvio informado pela família dela configura que eles estariam juntos quando ela ainda tinha 14 anos, e ele, 40 (Reprodução/Redes sociais )

O casal que foi encontrado morto dentro em um apartamento neste domingo (22) em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, mantinha relacionamento há oito anos e tinha “frequentes desentendimentos”. As informações foram repassadas por familiares de Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, morta pelo companheiro Silvio Souza Silva, de 48, que em seguida cometeu suicídio.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, Isabel tinha uma medida protetiva contra Silvio, mas ele continuava frequentando o apartamento onde eles moravam, no condomínio Le Parc, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Conforme consta no documento, a irmã e a cunhada de Isabel estavam com a filha de três anos do casal no momento do crime. Elas foram as primeiras a encontrar os corpos de Isabel e Silvio já sem vida no apartamento.

O registro do BO aponta que, ainda no domingo (22), Isabel chegou a contar para a irmã que Silvio foi ao local, discutiu com ela, e chegou a arremessar uma sandália para atingi-la. Ele teria retornado posteriormente para cometer o crime.

No apartamento, a polícia apreendeu, três celulares e um revólver cujo tambor continha duas munições deflagradas.

Relacionamento

O tempo de relação entre Isabel e Silvio informado pela família dela configura que eles estariam juntos quando ela ainda tinha 14 anos, e ele, 40.

Quem eram

Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, era natural de Campina Grande, na Paraíba. Ela deixa uma filha de 3 anos com Silvio.

Silvio Souza Silva tinha 48 anos e era empresário. Ele era dono de uma fábrica de portas e janelas do Brasil.